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Роддик: многие топ-игроки звали Маррея сотрудничать, но он всем отказывал

Роддик: многие топ-игроки звали Маррея сотрудничать, но он всем отказывал
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Бывший теннисист, чемпион US Open — 2003, экс первая ракетка мира американец Энди Роддик высказался о сотрудничестве 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича и завершившего карьеру британца Энди Маррея.

«А почему бы и нет? Если можешь убедить Маррея согласиться. Кстати, я слышал, что многие топ-игроки – и мужчины, и женщины – его звали, но он всем отказывал. А это люди, которые стоят очень, очень, очень высоко в рейтинге», — приводит слова Роддика Daily Express.

Напомним, экс первая ракетка мира британец Энди Маррей стал тренером 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. Они будут работать с межсезонья и до Открытого чемпионата Австралии — 2025.

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