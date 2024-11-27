Андрей Рублёв принял участие в фотосессии для Bulgari

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв принял участие в фотосессии для итальянской компании Bulgari, производящей предметы роскоши — ювелирные изделия, часы, духи и аксессуары из кожи. Снимки были размещены в одном из выпусков журнала QP Magazine.

27-летний Рублёв – чемпион 20 турниров на уровне ATP. В текущем сезоне он стал чемпионом грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Ранее Андрей Рублёв четвёртый раз в карьере не смог выйти из группы на Итоговом чемпионате ATP. Он занял последнее место в квартете. Итоговый турнир — 2024 проходил с 10 по 17 ноября. Чемпионом соревнований стал итальянец Янник Синнер.