Андрей Рублёв принял участие в фотосессии для Bulgari
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв принял участие в фотосессии для итальянской компании Bulgari, производящей предметы роскоши — ювелирные изделия, часы, духи и аксессуары из кожи. Снимки были размещены в одном из выпусков журнала QP Magazine.
27-летний Рублёв – чемпион 20 турниров на уровне ATP. В текущем сезоне он стал чемпионом грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
Ранее Андрей Рублёв четвёртый раз в карьере не смог выйти из группы на Итоговом чемпионате ATP. Он занял последнее место в квартете. Итоговый турнир — 2024 проходил с 10 по 17 ноября. Чемпионом соревнований стал итальянец Янник Синнер.
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