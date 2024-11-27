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Евгений Кафельников предложил Гвардиоле возглавить «Спартак»

Евгений Кафельников предложил Гвардиоле возглавить «Спартак»
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на неудачную серию результатов «Манчестер Сити» под руководством испанца Хосепа Гвардиолы.

«Пеп!!! Ты ещё в «Ман Сити» не устал?? (в оригинале используется нецензурное слово с ошибкой в написании. Прим. «Чемпионата») Давай в «Спартак» уже», — написал Кафельников на своей странице в социальных сетях.

Напомним, «Манчестер Сити» продлил безвыигрышную серию до шести матчей. В пяти предыдущих встречах подопечные Хосепа Гвардиолы терпели поражение. Главным тренером «Спартака» является серб Деян Станкович.

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