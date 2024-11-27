«Заснула посреди разговора». Кузнецова — о курьёзном интервью после победы на US Open

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова поделилась забавной историей, которая произошла с ней после Открытого чемпионата США — 2004.

«Помню, в 2004-м после US Open я полетела на Бали и во время интервью по телефону я заснула прямо посреди разговора», — написала Кузнецова, опубликовав забавный видеоролик сонного Надаля во время интервью.

39-летняя Светлана Кузнецова — трёхкратная победительница Кубка Федерации в составе сборной России (2004, 2007, 2008). Свой последний матч на турнирах WTA она провела в 2021 году на Уимблдоне, уступив в первом круге нидерландской теннисистке Лесли Керкхове — 3:6, 3:6. Об официальном завершении карьеры игрока она не объявляла.