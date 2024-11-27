Чесноков поделился впечатлениями от результатов российских теннисистов в прошедшем сезоне

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков оценил выступление российских теннисистов в прошедшем сезоне.

«К сожалению, для нас этот сезон получился не особо запоминающимся. Начался он неплохо, Даниил Медведев вышел в финал Australian Open, Андрей Рублёв выиграл «Мастерс» в Мадриде, но дальше не так много было ярких успехов. Если посмотреть на девочек, то там четыре человека выдвинуты на различные номинации. Девчонки завоевали серебро на Олимпиаде, выигрывали турниры, добились реально большого прогресса. На этом фоне ребята тускло провели сезон», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Напомним, Анна Калинская, Диана Шнайдер и Эрика Андреева вошли в число номинантов ежегодной премии WTA.