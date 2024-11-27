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Виктория Азаренко отреагировала на начало сотрудничества Джоковича и Маррея

Виктория Азаренко отреагировала на начало сотрудничества Джоковича и Маррея
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко отреагировала на новость о сотрудничестве 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича и завершившего карьеру британца Энди Маррея.

«Очень круто», — написала Азаренко на своей странице в социальных сетях.

Напомним, экс первая ракетка мира британец Энди Маррей стал тренером 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. Они будут работать с межсезонья и до Открытого чемпионата Австралии — 2025. Весной Джокович расстался с Гораном Иванишевичем после пяти лет сотрудничества. С того момента сербский теннисист не анонсировал нового тренера.

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