«Два главы ATP тоже итальянцы». Грикспор объяснил оправдание допинг-дела Синнера

40-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор выступил с критикой решения касательно допинг-дела лидера рейтинга ATP итальянца Янника Синнера.

«Я не уверен, что Синнер что-то принимал. Он не кажется мне таким человеком. Конечно, я могу ошибаться. Просто я считаю, что его дело очень странно рассматривалось. Нет дыма без огня. Синнер, очевидно, приносит туру много денег, а два главных человека в ATP тоже итальянцы. Некоторые, к примеру, Симона Халеп, ждали два или три года своего решения, а ему сразу разрешили играть», — приводит слова Грикспора Corriere della Sera.

Глава ATP – итальянец Андреа Гауденци, а генеральный директор – Массимо Кальвелли.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на допинг. Международное агентство по честности тенниса (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, где потребовало дисквалифицировать спортсмена сроком от одного до двух лет. При этом Синнер продолжил выступать в туре.