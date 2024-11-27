«Был лучшим на поле». Борис Беккер выделил игру Нойера в матче «Баварии» и «ПСЖ»
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Бывший теннисист, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер высказался о матче между «Баварией» и «ПСЖ», который состоялся вчера, 26 ноября.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Джэ – 38'
Удаления: нет / Дембеле – 57'
«Да, «Бавария» победила, а лучшим игроком на поле был Мануэль Нойер», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.
Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Карей, Румыния). Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Баварии». Мюнхенцы набрали девять очков в пяти матчах и расположились на 12-й строчке. «ПСЖ» занимает 26-е место в турнирной таблице, набрав всего четыре очка.
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