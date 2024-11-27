«Был лучшим на поле». Борис Беккер выделил игру Нойера в матче «Баварии» и «ПСЖ»

Бывший теннисист, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер высказался о матче между «Баварией» и «ПСЖ», который состоялся вчера, 26 ноября.

«Да, «Бавария» победила, а лучшим игроком на поле был Мануэль Нойер», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Карей, Румыния). Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Баварии». Мюнхенцы набрали девять очков в пяти матчах и расположились на 12-й строчке. «ПСЖ» занимает 26-е место в турнирной таблице, набрав всего четыре очка.