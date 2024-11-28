Виландер: Джокович с помощью Маррея явно хочет выиграть ТБШ и стать лучшим теннисистом

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» бывший шведский теннисист, спортивный обозреватель Матс Виландер высказался о тандеме Новака Джоковича и Энди Маррея.

«Моей первой реакцией было то, что Новак Джокович явно хочет выиграть ещё больше турниров „Большого шлема“. Очевидно, что он хочет выиграть 25 ТБШ и и стать лучшим теннисистом всех времён. Поэтому, учитывая помощь Энди Маррея, я уверен, что он считает, что всё ещё может выиграть „мэйджоры“ в 2025 году, а может быть, даже в 2026-м году.

За взаимоотношениями Энди Мюррей и Новак Джокович будет интересно наблюдать. Оба одинаково вели себя по отношению к своим тренерам. К примеру, они часто жаловались. Так что будет интересно посмотреть, как отреагирует Энди Маррей, когда Новак Джокович посмотрит в свой тренерский бокс, разведёт руками и скажет что-то вроде: «Что мне теперь делать? Почему мой удар справа не работает лучше? Что вы можете мне сказать?». Потому что иногда казалось, что они оба обращаются за помощью или советом к своим тренерам. И я думаю, что это будет одна из самых забавных или интересных отношений между игроком и тренером», — предположил Виландер в интервью Eurosport.