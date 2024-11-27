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Элина Свитолина поделилась редкими фото дочери

Элина Свитолина поделилась редкими фото дочери
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала кадры дочери Скай.

Фото: страница свитолиной в социальных сетях

Фото: страница свитолиной в социальных сетях

Напомним, отцом Скай является бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис. Ранее спортсмен рассказал, что не хотел бы, чтобы Скай стала теннисисткой. Монфис признался, что предпочёл бы, чтобы дочь выбрала гольф, футбол или баскетбол

Ранее 30-летняя Элина Свитолина перенесла операцию по ходу Открытого чемпионата США — 2024. Украинка дошла на турнире до 1/16 финала, где проиграла третьей ракетке мира, американской теннисистке Кори Гауфф.

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