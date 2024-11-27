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Состоялась жеребьёвка выставочного турнира UTS, где сыграет Андрей Рублёв

Состоялась жеребьёвка выставочного турнира UTS, где сыграет Андрей Рублёв
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Состоялась жеребьёвка групп на выставочном финальном турнире UTS, который пройдет с 6 по 8 декабря в Лондоне (Великобритания). В нём примет участие восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв.

В группу A попали Андрей Рублёв, Уго Умбер, Гаэль Монфис и Танаси Коккинакис. В группу B – Алекс де Минор, Александр Бублик, Хольгер Руне, Денис Шаповалов.

Расписание на 6 декабря (начало – в 20:00 мск):

  • Уго Умбер (Франция) – Танаси Коккинакис (Австралия);
  • Александр Бублик (Казахстан) – Денис Шаповалов (Канада);
  • Алекс де Минор (Австралия) – Хольгер Руне (Дания);
  • Андрей Рублев (Россия) – Гаэль Монфис (Франция).

Общий призовой фонд турнира составляет более $ 2 млн. Одним из организаторов мероприятия является известный менеджер Патрик Муратоглу.

Андрей Рублёв побеждал на отдельных этапах UTS-тура дважды — в 2023 году во Франкфурте (Германия) и в 2024 году в Осло (Норвегия).

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