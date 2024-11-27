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Анна Калинская показала новую стрижку

Анна Калинская показала новую стрижку
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14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская поделилась изменениями в своём имидже. Спортсменка обновила стрижку.

Фото: страница калинской в социальных сетях

Ранее стало известно, что Калинская вошла в число претендентов на звание «Прогресс года» в рамках премии WTA Player Awards. За данное звание с Анной поборются Даниэль Коллинз (США), Марта Костюк (Украина), Эмма Наварро (США) и Диана Шнайдер (Россия).

Для Калинской сезон-2024 стал одним из лучших в карьере. Анна впервые дошла до четвертьфинала турнира «Большого шлема» (на Australian Open, уступила будущей финалистке Чжэн Циньвэнь). Также Калинская дважды становилась финалисткой турниров WTA (в Дубае и Берлине).

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