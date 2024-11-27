«Ничто не сравнится с ним». Португальский журналист назвал матч года в женском теннисе

Известный португальский журналист Жозе Моргаду поделился мнением о матче года в женском туре. Он выделил встречу в рамках «Ролан Гаррос» между четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема» японкой Наоми Осакой и второй ракеткой мира представительницей Польши Игой Швёнтек.

«Осака — Швёнтек — женский матч года. Ничто не сравнится с ним», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

Матч завершился со счетом 7:6, 1:6, 7:5 в пользу польской спортсменки. Напомним, в решающем, третьем сете японка вела 5:2, однако проиграла впоследствии пять геймов кряду. Ига Швёнтек является действующей чемпионкой «Ролан Гаррос».