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«Ничто не сравнится с ним». Португальский журналист назвал матч года в женском теннисе

«Ничто не сравнится с ним». Португальский журналист назвал матч года в женском теннисе
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Известный португальский журналист Жозе Моргаду поделился мнением о матче года в женском туре. Он выделил встречу в рамках «Ролан Гаррос» между четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема» японкой Наоми Осакой и второй ракеткой мира представительницей Польши Игой Швёнтек.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2024, среда. 18:35 МСК
Ига Швёнтек
1
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		1 7
6 1 		6 5
         
Наоми Осака
134
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Осака — Швёнтек — женский матч года. Ничто не сравнится с ним», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

Матч завершился со счетом 7:6, 1:6, 7:5 в пользу польской спортсменки. Напомним, в решающем, третьем сете японка вела 5:2, однако проиграла впоследствии пять геймов кряду. Ига Швёнтек является действующей чемпионкой «Ролан Гаррос».

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