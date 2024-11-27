«Получил массу удовольствия». Артур Казо подвёл итоги прошедшего сезона

64-я ракетка мира французский теннисист Артур Казо подвёл итоги прошедшего сезона.

«В этом году я пережил как положительные, так и отрицательные эмоции. Честно говоря, я начал сезон очень хорошо, выиграв титул. Затем я хорошо выступил на Открытом чемпионате Австралии, одержав несколько дебютных побед: первую победу над топ-10, первую победу в пяти сетах и дебютную победу на второй неделе турнира «Большого шлема». Это было для меня в новинку, и я действительно получил массу удовольствия», — приводит слова Казо Eurosport.

22-летний Казо начинал 2024 год на 130-й строчке мирового рейтинга, а закончил 64-й ракеткой мира.