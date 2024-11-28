Шаповалов — о Бернарде Томиче: он меня разгромил, хотя не ударял по мячу полгода

Канадский теннисист Денис Шаповалов рассказал историю, как его с разгромным счётом победил уже не игравший в то время австралийский теннисист Бернард Томич.

«У меня была предсезонка в Голд-Косте, и я был очень уверен в себе, до этого играл в финале Парижа. Я очень усердно работал, а Южный говорит: «Томич здесь. Может, проведём тренировку?». А я такой: «А он тренируется?». Ну, насколько он будет хорош. Договорились на двухчасовую тренировку. Мы начали, и всё было хорошо. Проходит 10-15 минут, и он говорит: «Эй, мы можем попить? Я выдохся». Он сидит на скамейке и говорит: «Это мой первый удар по мячу за полгода». Ещё через 30 минут он говорит: «Ребята, я всё, больше не могу»… Южный в концовке предложил сыграть тай-брейк… Чувак, этот парень меня разгромил! 10:4, просто безумие. И я не играл плохо… Потом он спрашивает меня: «А ты вечером ещё будешь тренироваться?». Я такой: «Да, через пару часов вернусь, а ты?». И он отвечает: «Нее, я пойду сёрфить», — сказал Томич в эфире канала UTS.