Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шаповалов — о Бернарде Томиче: он меня разгромил, хотя не ударял по мячу полгода

Шаповалов — о Бернарде Томиче: он меня разгромил, хотя не ударял по мячу полгода
Аудио-версия:
Комментарии

Канадский теннисист Денис Шаповалов рассказал историю, как его с разгромным счётом победил уже не игравший в то время австралийский теннисист Бернард Томич.

«У меня была предсезонка в Голд-Косте, и я был очень уверен в себе, до этого играл в финале Парижа. Я очень усердно работал, а Южный говорит: «Томич здесь. Может, проведём тренировку?». А я такой: «А он тренируется?». Ну, насколько он будет хорош. Договорились на двухчасовую тренировку. Мы начали, и всё было хорошо. Проходит 10-15 минут, и он говорит: «Эй, мы можем попить? Я выдохся». Он сидит на скамейке и говорит: «Это мой первый удар по мячу за полгода». Ещё через 30 минут он говорит: «Ребята, я всё, больше не могу»… Южный в концовке предложил сыграть тай-брейк… Чувак, этот парень меня разгромил! 10:4, просто безумие. И я не играл плохо… Потом он спрашивает меня: «А ты вечером ещё будешь тренироваться?». Я такой: «Да, через пару часов вернусь, а ты?». И он отвечает: «Нее, я пойду сёрфить», — сказал Томич в эфире канала UTS.

Материалы по теме
«Он добавляет драмы». Коккинакис жёстко раскритиковал одного из судей ATP-тура
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android