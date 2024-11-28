Рафаэль Надаль посетил матч между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом»

Завершивший карьеру 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль посетил встречу Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом».

Фото: кадр из трансляции

Единственный гол в матче на данный момент забил аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер. Действующий чемпион мира на 52-й минуте получил передачу от Конора Брэдли в штрафную площадь, пробил мимо защитника и Тибо Куртуа, который не сумел дотянуться до мяча.

«Реал» и «Ливерпуль» являются финалистами Лиги чемпионов 2018 и 2022 годов.

Напомним, 38-летний Надаль на прошлой неделе в последней игре в своей карьере уступил нидерландскому теннисисту Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в рамках четвертьфинального матча Кубка Дэвиса — 2024 между сборными Испании и Нидерландов (1-2).