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Рафаэль Надаль посетил матч между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом»

Рафаэль Надаль посетил матч между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом»
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Завершивший карьеру 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль посетил встречу Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом».

Фото: кадр из трансляции

Единственный гол в матче на данный момент забил аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер. Действующий чемпион мира на 52-й минуте получил передачу от Конора Брэдли в штрафную площадь, пробил мимо защитника и Тибо Куртуа, который не сумел дотянуться до мяча.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 52'     2:0 Гакпо – 76'    

«Реал» и «Ливерпуль» являются финалистами Лиги чемпионов 2018 и 2022 годов.

Напомним, 38-летний Надаль на прошлой неделе в последней игре в своей карьере уступил нидерландскому теннисисту Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в рамках четвертьфинального матча Кубка Дэвиса — 2024 между сборными Испании и Нидерландов (1-2).

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