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Янник Синнер прокомментировал первое место в рейтинге ATP по итогам сезона

Янник Синнер прокомментировал первое место в рейтинге ATP по итогам сезона
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своём сезоне и итоговой первой позиции в рейтинге ATP.

«Когда я был на пятом месте в мире, я не ощущал себя там. Теперь, когда я нахожусь на той позиции, где я сейчас, чувствую, что принадлежу ей. Это совершенно иное, знаете. Этот год был отличным. Он придаёт мне уверенности в своих силах. Лидерство рейтинга — это важный момент для достижения больших результатов», — приводит слова Синнера официальный сайт АТР Tour.

23-летний Синнер в этом сезоне одержал победу в восьми турнирах, среди которых два «Больших шлема», три турнира «Мастерс», Итоговый чемпионат ATP-2024 и два титула ATP-500. Кроме того, он также выиграл Кубок Дэвиса — главное командное соревнование года.

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