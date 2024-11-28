Александр Зверев — лидер по эйсам в ATP-туре в 2024 году, Андрей Рублёв — на пятом месте

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал лидером по количеству выполненных эйсов в 2024 году. Спортсмен сделал 797 подач навылет в нынешнем сезоне.

На втором месте расположился польский теннисист Хуберт Хуркач (736 эйсов). Третье место занял четвёртый номер рейтинга американец Тейлор Фриц (725), на четвёртой строчке — ещё один американец Бен Шелтон (619). Пятёрку лучших по данному показателю замкнул россиянин Андрей Рублёв с 578 эйсами.

В 2024 году Александр Зверев выиграл два турнира на уровне ATP и вышел в финал Открытого чемпионата Франции, где проиграл испанцу Карлосу Алькарасу.