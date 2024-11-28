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Лоренцо Музетти снялся с голым торсом для журнала Icon Magazine

Лоренцо Музетти снялся с голым торсом для журнала Icon Magazine
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Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2024 в Париже 17-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти принял участие в фотосессии для журнала Icon Magazine.

Напомним, Лоренцо Музетти — победитель двух турниров ATP в одиночном разряде. В 2022-м он одержал победы на турнире категории ATP-500 в Гамбурге (Германия) и ATP-250 в Неаполе (Италия). В 2023 и 2024 годах теннисист стал обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Италии. В этом году в четвертьфинале Музетти уступил аргентинцу Франсиско Серундоло со счётом 4:6, 1:6.

Сборная Италии по теннису второй раз подряд стала победительницей Кубка Дэвиса.

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