Капитан Италии в Кубке Дэвиса: дисквалификация Синнера будет величайшей несправедливостью

Капитан сборной Италии в Кубке Дэвиса Филиппо Воландри заявил, что дисквалификация лидера мирового рейтинга ATP Янника Синнера будет огромной несправедливостью.

«Я даже не хочу думать о возможной дисквалификации Синнера, учитывая его честность и предоставленные им неопровержимые доказательства. Но если есть человек с широкими плечами, то это Янник. Дисквалификация была бы величайшей несправедливостью в истории», — приводит слова Воландри Tennis365.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на допинг. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, где потребовало дисквалифицировать спортсмена сроком от одного до двух лет.