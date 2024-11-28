Петкович — о Надале: можно было увидеть, что теннис превратился для него в зависимость

Бывшая теннисистка, экс девятая ракетка мира Андреа Петкович из Германии высказала мнение об испанце Рафаэле Надале.

«Борис Беккер мне говорил: «Теннис — это как наркотик. Завоёвывать титулы — это наркотик, играть на центральном корте — это наркотик». Думаю, что с Рафой можно было увидеть, когда это превращается в зависимость, когда это становится вредным для твоей жизни.

Можно было сказать, что он начал пренебрегать собой. Это было словно нездорово, он всё время был травмирован, это было видно по его лицу. Рафа в целом не самый расслабленный человек. Думаю, он мог бы быть намного лучше, если бы в нём было меньше страха. Вы когда-нибудь видели, как он тренируется? Он играл на тренировке в 10 раз быстрее, чем в матчах. Иногда казалось, что Рафа мог бы играть ещё лучше, что просто безумие», — приводит слова Петкович Tennis365.