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Бублик стал лидером по двойным ошибкам в ATP-туре в 2024 году, Медведев — третий

Бублик стал лидером по двойным ошибкам в ATP-туре в 2024 году, Медведев — третий
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34-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик стал лидером по количеству двойных ошибок в 2024 году. Спортсмен выполнил 316 неудачных подач в нынешнем сезоне.

На втором месте расположился Денис Шаповалов (303 двойные ошибки). Третье место занял российский теннисист Даниил Медведев (298), на четвёртой строчке расположился Григор Димитров (234). Пятое место по данному показателю занимает Феликс Оже-Альяссим с 224 двойными ошибками.

Бублик примет участие в гранд-финале UTS-тура (выставочный турнир), который пройдёт с 6 по 8 декабря в Лондоне (Великобритания). Общий призовой фонд соревнований составляет более $ 2 млн. Одним из организаторов мероприятия является известный менеджер Патрик Муратоглу.

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