Джим Курье: надеюсь, Надаль и его команда напишут книгу с лучшими моментами из интервью

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» американец Джим Курье выразил надежду на то, что испанец Рафаэль Надаль напишет книгу, в которой будут отмечены все его яркие моменты с пресс-конференций и интервью.

«Этим парнем нужно восхищаться. Надеюсь, что он и его команда воспользуются не только тем, что он дал спорту на корте, но и тем, что он дал в пресс-центре. Надеюсь, что они напишут книгу, наполненную его лучшими моментами и наблюдениями, которые он сделал в послематчевых интервью. Он был тем, кто видит теннисный и спортивный мир очень ясно и просто. Такая книга под названием «Внутренняя игра в теннис» будет существовать 100 лет. Его было невероятно интересно смотреть и слушать», — приводит слова Курье Tennis World USA.