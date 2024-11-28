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Доминик Тим назвал самый зрелищный матч в своей карьере

Доминик Тим назвал самый зрелищный матч в своей карьере
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Чемпион US Open — 2020, бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим вспомнил о победе над сербским теннисистом Новаком Джоковичем на Итоговом турнире — 2020.

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
21 ноября 2020, суббота. 17:10 МСК
Доминик Тим
3
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		6 10 7 7
5 		7 12 6 5
         
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«В полуфинале Итогового турнира — 2020 я вышел на Джоковича. В день матча я проснулся с чувством боли. Это заставило меня сбросить давление и играть очень раскованно. Я никогда не играл в такой зрелищный теннис, как в тот день. Ни до, ни после этого матча», — приводит слова Тима Punto de Break.

31-летний австриец завершил карьеру в октябре 2024 года на домашнем турнире в Вене. Доминик Тим — финалист трёх турниров «Большого шлема» («Ролан Гаррос» — 2018 и 2019, Australian Open — 2020). Всего австриец выиграл 17 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.

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