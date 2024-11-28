Доминик Тим назвал самый зрелищный матч в своей карьере
Поделиться
Чемпион US Open — 2020, бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим вспомнил о победе над сербским теннисистом Новаком Джоковичем на Итоговом турнире — 2020.
Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
21 ноября 2020, суббота. 17:10 МСК
3
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 10
|7 7
|
|7 12
|6 5
1
Новак Джокович
Н. Джокович
«В полуфинале Итогового турнира — 2020 я вышел на Джоковича. В день матча я проснулся с чувством боли. Это заставило меня сбросить давление и играть очень раскованно. Я никогда не играл в такой зрелищный теннис, как в тот день. Ни до, ни после этого матча», — приводит слова Тима Punto de Break.
31-летний австриец завершил карьеру в октябре 2024 года на домашнем турнире в Вене. Доминик Тим — финалист трёх турниров «Большого шлема» («Ролан Гаррос» — 2018 и 2019, Australian Open — 2020). Всего австриец выиграл 17 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.
Комментарии
- 28 ноября 2024
-
13:36
-
13:31
-
12:56
-
12:02
-
11:39
-
11:24
-
10:46
-
10:44
-
10:05
-
03:09
-
00:43
-
00:17
- 27 ноября 2024
-
23:52
-
23:21
-
22:44
-
21:36
-
21:07
-
20:50
-
20:27
-
19:53
-
19:47
-
19:36
-
18:58
-
18:48
-
18:36
-
17:58
-
17:47
-
17:01
-
15:04
-
14:46
-
14:22
-
13:36
-
13:23
-
13:09
-
12:45