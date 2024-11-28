«Матч против Медведева». Тренер Синнера — о результате Янника, который хотел бы изменить

Симоне Ваньоцци, тренер первой ракетки мира Янника Синнера, назвал матч подопечного, результат которого хотел бы изменить.

«Если бы я мог переиграть матч в этом году, то это был бы матч против Медведева на Уимблдоне, турнире «Большого шлема», где мы хотим дойти до конца. Но это был определённо волшебный 2024 год», — приводит слова Ваньоцци Corriere Adriatico.

Напомним, в четвертьфинале Уимблдона-2024 Даниил Медведев одержал победу над Янником Синнером со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3. В нынешнем сезоне россиянин и итальянец провели шесть матчей. Синнер одержал пять побед, Медведев выиграл только на Уимблдоне.