«Словами не передать, насколько это невероятно». Фриц — о 97 матчах Федерера за сезон

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц впечатлился количеством сыгранных матчей Роджером Федерером в 2006 году.

«Словами не передать, насколько это невероятно – сыграть 97 матчей за год, как Роджер в 2006-м. Особенно в те времена, когда финалы «Мастерсов» проходили в пятисетовом формате», — написал Фриц в социальных сетях.

Напомним, в 2006 году Федерер провёл свой лучший сезон в карьере. Он завершил его с разницей побед и поражений — 92:5.

Ранее Фриц уступил в финале Итогового турнира ATP — 2024, который проходил с 10 по 17 ноября. За участие в нём американский теннисист заработал $ 2 247 400. В финале он уступил итальянцу Яннику Синнеру.