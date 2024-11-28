Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Словами не передать, насколько это невероятно». Фриц — о 97 матчах Федерера за сезон

«Словами не передать, насколько это невероятно». Фриц — о 97 матчах Федерера за сезон
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц впечатлился количеством сыгранных матчей Роджером Федерером в 2006 году.

«Словами не передать, насколько это невероятно – сыграть 97 матчей за год, как Роджер в 2006-м. Особенно в те времена, когда финалы «Мастерсов» проходили в пятисетовом формате», — написал Фриц в социальных сетях.

Напомним, в 2006 году Федерер провёл свой лучший сезон в карьере. Он завершил его с разницей побед и поражений — 92:5.

Ранее Фриц уступил в финале Итогового турнира ATP — 2024, который проходил с 10 по 17 ноября. За участие в нём американский теннисист заработал $ 2 247 400. В финале он уступил итальянцу Яннику Синнеру.

Материалы по теме
«Защищаются от пиар-катастрофы». Синнера прокатили мимо наград ATP из-за допинг-скандала?
«Защищаются от пиар-катастрофы». Синнера прокатили мимо наград ATP из-за допинг-скандала?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android