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Новак Джокович стал амбассадором авиакомпании Qatar Airways

Новак Джокович стал амбассадором авиакомпании Qatar Airways
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал амбассадором и советником по оздоровлению авиакомпании Qatar Airways.

«Для меня большая радость и честь сотрудничать с Qatar Airways — компанией, которой я восхищаюсь уже много лет не только за её безупречное обслуживание клиентов и сотрудников, но и потому, что она признаёт важность благополучия и долголетия, что является моей страстью. Я верю, что вместе мы сможем повысить ценность и качество обслуживания клиентов по всему миру», — заявил Джокович.

Ранее Джокович снялся с Итогового чемпионата ATP — 2024 из-за травмы. В последний раз серб выходил на корт на выставочном турнире «Шлем шести королей». Там Новак в полуфинале проиграл будущему чемпиону итальянцу Яннику Синнеру, а в матче за третье место оказался сильнее испанца Рафаэля Надаля. После этого Джокович снялся с «Мастерса» в Париже и Итогового чемпионата ATP – 2024.

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