Матс Виландер: могу представить, как Надаль тренирует Алькараса

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» бывший шведский теннисист, спортивный обозреватель Матс Виландер предположил, что Рафаэль Надаль может стать тренером Карлоса Алькараса в будущем.

«Вполне возможно, что Надаль вернётся в качестве тренера. Я даже могу представить, как он тренирует Алькараса. Хотя у Карлоса на данный момент один из лучших тренеров в лице Хуана Карлоса Ферреро, ему не хватает поддержания одинакового уровня интенсивности на протяжении всего матча. Надаль может ему это дать. В любом случае Надаль будет вовлечён в размышления о теннисе либо как тренер, либо как комментатор, и это очень ценно. Он может стать новым капитаном сборной Испании в Кубке Дэвиса», — приводит слова Виландера We love tennis.