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«Лучший гол всех времён». Кафельников — о курьёзной ошибке голкипера «Вашингтона»

«Лучший гол всех времён». Кафельников — о курьёзной ошибке голкипера «Вашингтона»
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников иронично прокомментировал чудовищную ошибку хоккейного голкипера «Вашингтона» Чарли Линдгрена в матче с «Тампа-Бэй» (5:4).

Голкипер в середине третьего периода при равном счёте 3:3 забросил шайбу в собственные ворота прямым броском.

«Лучший гол всех времён», — написал Кафельников на своей странице в социальных сетях.

Ошибка Линдгрена не повлияла на результат. «Кэпиталз» обыграли «Тампа-Бэй» со счётом 5:4. «Вашингтон» одержал шестую подряд гостевую победу. В последних 10 выездных матчах «Кэпиталз» одержали восемь побед, что является повторением клубного рекорда.

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