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Серена Уильямс: безумно скучаю по теннису. Мне необходимо в чём-то соревноваться

Серена Уильямс: безумно скучаю по теннису. Мне необходимо в чём-то соревноваться
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, как проходит её досуг после завершения карьеры.

«Я погрузилась в здоровое питание и тренировки, даже больше, чем когда играла в теннис. Мне просто необходимо в чём-то соревноваться. Я безумно скучаю по теннису. Но мне как женщине пришлось сделать другой выбор, который, возможно, не пришлось бы делать, если бы я была парнем. Но всё в порядке, мне это нравится. Мне нравится, что я выбрала семью, хочу быть рядом с ними каждый день своей жизни и стараюсь это делать. И я поняла, что хочу стать величайшей в чём-то ещё. Для меня это материнство. Чем дольше не играю в теннис профессионально, тем чаще думаю: «Ладно, я занималась спортом буквально всю жизнь, как мне поддерживать форму?» Моя главная цель – быть здоровой ради детей, а они маленькие. Я должна бегать за ними и помогать», — приводит слова Уильямс People.

За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.

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