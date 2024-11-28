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Синнер — в письме самому себе: эмоции, которые ты пережил за этот год, останутся надолго

Синнер — в письме самому себе: эмоции, которые ты пережил за этот год, останутся надолго
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер написал письмо самому себе, в котором подвёл итоги прошедшего сезона.

«Дорогой Янник, я думаю, что эмоции, которые ты пережил за последний год, останутся с тобой надолго. Единственная цель, которую ты ставил перед собой, — понять, на что ты способен. Ты определённо приехал на Кубок Дэвиса более осведомлённым о своих возможностях, чем год назад. Ты хорошо держался, когда у всех было своё мнение о тебе, особенно у тех, кто тебя толком и не знал. В 2024 году ты понял, что важные люди, которые хорошо тебя знают, — это те, кого всегда надо держать рядом с собой», — заявил Синнер в личном обращении.

23-летний Синнер в этом сезоне одержал победу в восьми турнирах, среди которых два «Больших шлема», три турнира «Мастерс», Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два титула ATP-500. Кроме того, он также выиграл Кубок Дэвиса — главное командное соревнование года.

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