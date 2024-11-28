Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Испанец Педро Мартинес заменит Таллона Грикспора на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

Испанец Педро Мартинес заменит Таллона Грикспора на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»
Аудио-версия:
Комментарии

Педро Мартинес, 41-ракетка рейтинга ATP, выступит на третьем Международном командном теннисном турнире «Трофеи Северной Пальмиры». Он заменит нидерландца Таллона Грикспора, который не смог принять участие в петербургском турнире из-за травмы.

В сезоне-2024 испанский теннисист выиграл два «челленджера» у себя на родине – в Валенсии и Жироне, дошёл до финала турнира ATP в Португалии, по пути в который обыграл восьмую ракетку мужского одиночного рейтинга Каспера Рууда из Норвегии, но уступил в борьбе за трофей поляку Хуберту Хуркачу. Успешным было также выступление спортсмена на турнире ATP-500 в Гамбурге, где в полуфинале его остановил немец Александр Зверев.

Мартинес уже участвовал в «Трофеях Северной Пальмиры» в 2022 году, тогда его напарницей на корте была россиянка Анастасия Гасанова, а капитаном команды – Анастасия Мыскина.

Материалы по теме
Роднина — о нейтральном статусе: спортсмены не рабы. Это право выбора
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android