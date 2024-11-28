Испанец Педро Мартинес заменит Таллона Грикспора на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

Педро Мартинес, 41-ракетка рейтинга ATP, выступит на третьем Международном командном теннисном турнире «Трофеи Северной Пальмиры». Он заменит нидерландца Таллона Грикспора, который не смог принять участие в петербургском турнире из-за травмы.

В сезоне-2024 испанский теннисист выиграл два «челленджера» у себя на родине – в Валенсии и Жироне, дошёл до финала турнира ATP в Португалии, по пути в который обыграл восьмую ракетку мужского одиночного рейтинга Каспера Рууда из Норвегии, но уступил в борьбе за трофей поляку Хуберту Хуркачу. Успешным было также выступление спортсмена на турнире ATP-500 в Гамбурге, где в полуфинале его остановил немец Александр Зверев.

Мартинес уже участвовал в «Трофеях Северной Пальмиры» в 2022 году, тогда его напарницей на корте была россиянка Анастасия Гасанова, а капитаном команды – Анастасия Мыскина.