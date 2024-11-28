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«Рублёв гордился бы». Моргаду неудачно пошутил об увечьях Гвардиолы после матча ЛЧ

«Рублёв гордился бы». Моргаду неудачно пошутил об увечьях Гвардиолы после матча ЛЧ
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Известный португальский журналист Жозе Моргаду иронично отреагировал на состояние тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы после матча Лиги чемпионов с «Фейеноордом». Наставник вышел к журналистам с расцарапанной головой, после того как его команда упустила лидерство со счётом 3:0. Гвардиола заявил, что хотел сделать себе больно.

«Андрей Рублёв гордился бы», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

После данной публикации португальский журналист подвергся критике за неудачную шутку.

Испанскому наставнику пришлось выступить с заявлением по поводу царапин на лице, объяснив, что его ответ про причинение боли самому себе никоим образом не был направлен на то, чтобы осветить очень серьёзную проблему членовредительства.

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