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Вторая ракетка мира Ига Швёнтек сдала положительный допинг-тест

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек сдала положительный допинг-тест
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек получила месячную дисквалификацию в рамках антидопинговой программы, сообщает Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA).

В официальном пресс-релизе ITIA говорится, что 23-летняя Швёнтек сдала положительный допинг-тест. В её пробе, которую взяли вне соревнований, обнаружили триметазидин (TMZ). Следствие установило, что источником вещества стало заражённое лекарство – мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. В результате отстранение продлилось всего один месяц, с 12 сентября 2024 года, вследствие этого Швёнтек пропустила три турнира.

Кроме того, Швёнтек лишилась призовых за выступление на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США), который проходил сразу после взятия пробы

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