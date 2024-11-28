Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

В WTA прокомментировали положительный допинг-тест Иги Швёнтек

В WTA прокомментировали положительный допинг-тест Иги Швёнтек
Аудио-версия:
Комментарии

Женская теннисная ассоциация (WTA) выпустила заявление касательно отстранения второй ракетки мира польки Иги Швёнтек из-за положительного допинг-теста.

«WTA полностью поддерживает Игу в это трудное время. Ига неизменно демонстрировала твёрдую приверженность честной игре и соблюдению принципов чистого спорта, и этот прискорбный инцидент подчёркивает, с какими трудностями сталкиваются спортсмены при использовании лекарств и добавок.

WTA неизменно поддерживает чистый спорт и строгие процессы, которые защищают честность соревнований. Мы также напоминаем, что спортсмены должны принимать все меры предосторожности для проверки безопасности и соответствия всех используемых ими продуктов, поскольку даже непреднамеренное воздействие запрещённых веществ может иметь серьёзные последствия.

Мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими спортсменами, предоставляя образование и ресурсы, которые позволят им принимать взвешенные решения и поддерживать высочайшие стандарты честности в нашем спорте», — говорится в официальном заявлении организации.

Материалы по теме
В WTA прокомментировали положительный допинг-тест Иги Швёнтек
Материалы по теме
Рейтинг событий года в теннисе: прорыв Мирры и Дианы, золото Джоковича, допинг у Синнера
Рейтинг
Рейтинг событий года в теннисе: прорыв Мирры и Дианы, золото Джоковича, допинг у Синнера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android