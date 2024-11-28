В WTA прокомментировали положительный допинг-тест Иги Швёнтек

Женская теннисная ассоциация (WTA) выпустила заявление касательно отстранения второй ракетки мира польки Иги Швёнтек из-за положительного допинг-теста.

«WTA полностью поддерживает Игу в это трудное время. Ига неизменно демонстрировала твёрдую приверженность честной игре и соблюдению принципов чистого спорта, и этот прискорбный инцидент подчёркивает, с какими трудностями сталкиваются спортсмены при использовании лекарств и добавок.

WTA неизменно поддерживает чистый спорт и строгие процессы, которые защищают честность соревнований. Мы также напоминаем, что спортсмены должны принимать все меры предосторожности для проверки безопасности и соответствия всех используемых ими продуктов, поскольку даже непреднамеренное воздействие запрещённых веществ может иметь серьёзные последствия.

Мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими спортсменами, предоставляя образование и ресурсы, которые позволят им принимать взвешенные решения и поддерживать высочайшие стандарты честности в нашем спорте», — говорится в официальном заявлении организации.