Ига Швёнтек: в моём образце была самая низкая концентрация триметазидина за всю историю

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, каким образом ей удалось избежать длительной дисквалификации за положительный допинг-тест.

«12 сентября я узнала о положительном тесте, взятом 12 августа, то есть перед турниром в Цинциннати. Для меня это был огромный удар, я была в шоке, эта ситуация меня очень испугала, потому что вначале я просто не знала, как это могло со мной случиться и откуда это взялось.

Оказывается, в образце была обнаружена самая низкая концентрация триметазидина за всю историю. Это вещество, о котором я услышала впервые в жизни, я никогда не имела с ним контакта, как и окружающие меня люди. Так что у меня было огромное чувство несправедливости, и первые недели были действительно очень хаотичными.

Мы сразу начали реагировать и следовать тому, что нам сообщило ITIA. И эта концентрация, которая очень низкая, предполагала — фактически было очевидно, что либо образец пробы был загрязнён, либо вещество, добавка или препарат, который я принимала, были загрязнены. Вот почему мы сосредоточились на тестировании всех добавок и лекарств, которые я принимаю. И результаты тестов показали, что мелатонин, который я употребляю уже давно, и партия, которая была у меня с собой перед турниром в Цинциннати, были загрязнены на заводе. И это было для нас огромным шоком, но, с другой стороны, и ответило на многие вопросы, ведь найти источник в таких ситуациях – это самое главное. Поэтому, как только мы нашли источник, нам пришлось доказать, что препарат действительно был заражён.

Мелатонин — это препарат, который необходим мне из-за путешествий, смены часовых поясов, стресса, связанного с работой, и без него я иногда просто не могла спать. Поэтому после нахождения источника ещё нужно было время, чтобы дело закончилось. Именно это и происходит сейчас. Но в целом меня автоматически отстранили с 12 сентября, поэтому я не могла играть на турнирах в Азии и не могла должным образом защищать свой рейтинг», — сказала Швёнтек в социальных сетях.