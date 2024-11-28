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Шаповалов считает несправедливым решение отстранить Швёнтек всего на месяц

Шаповалов считает несправедливым решение отстранить Швёнтек всего на месяц
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Полуфиналист Уимблдона-2021 бывшая 10-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов отреагировал на отстранение на месяц польки Иги Швёнтек за положительный допинг-тест.

«Бан на один месяц, да», — написал Шаповалов в социальной сети.

После данного поста у канадца завязался диалог с теннисными фанатами:

Пользователь: Тебе нужно надеяться на то, чтобы с тобой этого никогда не случилось…

Шаповалов: Почему?

Пользователь: Потому что сдать положительную пробу может каждый. Уверен, ты бы тоже подал апелляцию, чтобы избежать отстранения.

Шаповалов: Это не делает справедливым тот факт, что Халеп и другие теннисистки были дисквалифицированы на безумно долгий срок за подобные вещи. Я рад, что ситуация меняется, потому что допинг-правила несправедливы. Но такие парни, как Имер, по-прежнему отстранены, а у него даже ни разу не было положительного допинг-теста.

Другой пользователь: Если ты рад, что правила меняются, почему ты жалуешься?

Шаповалов: Из-за непоследовательности.

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