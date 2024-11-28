Даниил Медведев опубликовал совместное фото с гонщиком Квятом. Они посетили матч «Монако»
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Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в социальных сетях очередное совместное фото с автогонщиком, выступавшим в Формуле-1, соотечественником Даниилом Квятом. К снимку Медведев добавил эмодзи «смех до слёз».
Медведев и Квят вместе следили за матчем футбольного клуба «Монако». Примечательно, что оба спортсмена были в фирменных шарфах клуба.
Фото: из личного архива Даниила Медведева
Медведев проживает в Монако и давно поддерживает дружеские отношения с Квятом. К примеру, Даниил с семьёй посещал день рождения дочери гонщика Пенелопы.
Ранее «Монако» проиграл (2:3) португальской «Бенфике» в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 3
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Бен-Сегир – 13' 1:1 Павлидис – 48' 2:1 Магасса – 67' 2:2 Кабрал – 84' 2:3 Амдуни – 88'
Удаления: Синго – 58' / нет
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