Даниил Медведев опубликовал совместное фото с гонщиком Квятом. Они посетили матч «Монако»

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в социальных сетях очередное совместное фото с автогонщиком, выступавшим в Формуле-1, соотечественником Даниилом Квятом. К снимку Медведев добавил эмодзи «смех до слёз».

Медведев и Квят вместе следили за матчем футбольного клуба «Монако». Примечательно, что оба спортсмена были в фирменных шарфах клуба.

Фото: из личного архива Даниила Медведева

Медведев проживает в Монако и давно поддерживает дружеские отношения с Квятом. К примеру, Даниил с семьёй посещал день рождения дочери гонщика Пенелопы.

Ранее «Монако» проиграл (2:3) португальской «Бенфике» в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако.