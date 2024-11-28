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Даниил Медведев опубликовал совместное фото с гонщиком Квятом. Они посетили матч «Монако»

Даниил Медведев опубликовал совместное фото с гонщиком Квятом. Они посетили матч «Монако»
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Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в социальных сетях очередное совместное фото с автогонщиком, выступавшим в Формуле-1, соотечественником Даниилом Квятом. К снимку Медведев добавил эмодзи «смех до слёз».

Медведев и Квят вместе следили за матчем футбольного клуба «Монако». Примечательно, что оба спортсмена были в фирменных шарфах клуба.

Фото: из личного архива Даниила Медведева

Медведев проживает в Монако и давно поддерживает дружеские отношения с Квятом. К примеру, Даниил с семьёй посещал день рождения дочери гонщика Пенелопы.

Ранее «Монако» проиграл (2:3) португальской «Бенфике» в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 3
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Бен-Сегир – 13'     1:1 Павлидис – 48'     2:1 Магасса – 67'     2:2 Кабрал – 84'     2:3 Амдуни – 88'    
Удаления: Синго – 58' / нет
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