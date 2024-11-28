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Ева Лис — о допинге Швёнтек: к игрокам с более высоким рейтингом относятся иначе

Ева Лис — о допинге Швёнтек: к игрокам с более высоким рейтингом относятся иначе
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133-я ракетка мира 22-летняя немецкая теннисистка Ева Лис резко отреагировала на отстранение на месяц второй ракетки мира польки Иги Швёнтек за положительный допинг-тест. В пробе пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» нашли следы триметазидина (TMZ). Однако следствие установило, что источником вещества стало заражённое лекарство – мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном.

«Что насчёт игроков, которые съели заражённое мясо в Южной Америке? Почему Тара Мур не была дисквалифицирована лишь на один месяц?

Я постепенно начинаю приходить к выводу, что не все проходят этот процесс в равных условиях.

Есть много игроков с более низким рейтингом, к которым не относятся так же, как к игрокам с более высоким. Я не говорю, что кто-то невиновен, я говорю, что все заслуживают равных прав», — написала Лис в социальной сети.

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