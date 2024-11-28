Тара Мур — о допинг-деле Швёнтек: почему никто всерьёз не говорит о коррупции?

32-летняя британская теннисистка Тара Мур отреагировала на отстранение на месяц второй ракетки мира польки Иги Швёнтек за положительный допинг-тест. В пробе пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» нашли следы триметазидина (TMZ). Однако следствие установило, что источником вещества стало заражённое лекарство – мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. За время дисквалификации полька пропустила три турнира.

Напомним, имя Мур было замешано в громком допинг-деле. В апреле 2022 года в её пробе нашли анаболический стероид болденон. Мур временно отстранили 27 мая 2022 года. Лишь в декабре 2023 года состоялось дистанционное слушание, после которого независимый трибунал постановил, что источником запрещённого вещества стало загрязнённое мясо, которое Тара съела за несколько дней до взятия пробы. Британка 19 месяцев ожидала решения суда и не могла играть на турнирах.

«Я взяла отпуск на 19 месяцев, так как мне пришлось «поменять команду» (Швёнтек пропускала азиатскую серию под предлогом смены тренера, хотя большую часть того периода была отстранена. — Прим. «Чемпионата»). Давайте не будем забывать, что мой тест также был заражён и ещё два человека также сдали положительные тесты, но ITIA обжалует моё дело. Почему никто всерьёз не рассматривает проблему коррупции в организациях, которые нами управляют?» — написала Мур в социальных сетях.