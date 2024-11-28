Настасе: Польша — лидер, Румыния — страна третьего мира. Поэтому Халеп не играла два года

Бывший румынский теннисист, экс первая ракетка мира и победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Илие Настасе отреагировал на допинг-дело второй ракетки мира польки Иги Швёнтек, из-за которого её дисквалифицировали всего на месяц. Ранее допинг был найден у румынки Симоны Халеп. Изначально ей грозила дисквалификация на четыре года, впоследствии её изменили до девяти месяцев.

«Мы видим разницу. Такая маленькая дисквалификация была из-за того, что это Польша. Вот и всего один месяц. Румыния — страна третьего мира, а Польша — хорошая страна, мировой лидер. Так что в итоге у них не было проигравших, как у нас. Поэтому так вышло с Халеп, она не играла почти два года. Это отвратительно. Вот так. Вот и вся разница», — приводит слова Настасе Golazo.ru.