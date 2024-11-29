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Настасе: если бы Синнер не был топ-1 и был бы румыном, его бы отстранили на 2–3 года

Настасе: если бы Синнер не был топ-1 и был бы румыном, его бы отстранили на 2–3 года
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Бывший румынский теннисист, экс первая ракетка мира и победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Илие Настасе ярко высказался о допинг-деле лидера рейтинга ATP итальянца Янника Синнера.

«В случае с Синнером вышло довольно символическое наказание. Ну да, конечно. Может быть, это напугало тех, кто сидит в ITIA, поэтому его дело снова вернули в СAS (спортивный арбитражный суд. — Прим. «Чемпионата»). Но если итальянец не был бы номером 1 и был бы румыном, как вы думаете, на сколько его бы отстранили? На 2–3 года», — приводит слова Настасе Golazo.ru.

В Спортивном арбитражном суде (CAS) рассматривается апелляция Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которое требует дисквалифицировать итальянца на один-два года за обнаружение в организме клостебола во время мартовского «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

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