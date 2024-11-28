Борис Беккер одной фразой отреагировал на допинг-дело Иги Швёнтек

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер одной фразой прокомментировал новость о положительном допинг-тесте второй ракетки мира польки Иги Швёнтек. В пробе пятикратной чемпионки ТБШ нашли следы триметазидина (TMZ). Следствие установило, что источником вещества стало заражённое лекарство – мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном, Швёнтек получила дисквалификацию на один месяц.

«Ух ты», — написал Беккер в социальных сетях.

Триметазидин сокращает частоту приступов стенокардии, уменьшает потребность в приёме нитратов, через две недели приёма повышает толерантность к физической нагрузке, снижаются резкие колебания артериального давления.