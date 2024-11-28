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Глава ITIA высказалась о сроке дисквалификации Иги Швёнтек за положительный допинг-тест

Глава ITIA высказалась о сроке дисквалификации Иги Швёнтек за положительный допинг-тест
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Генеральный директор Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) Карен Мурхаус прокомментировала решение по допинг-делу пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» второй ракетки мира польки Иги Швёнтек.

В пробе Швёнтек нашли следы триметазидина (TMZ). Однако следствие ITIA установило, что источником вещества стало заражённое лекарство – мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. За время дисквалификации (1 месяц) полька пропустила три турнира.

«После того, как источник триметазидина был установлен, стало ясно, что это крайне необычный случай заражения продукта, который в Польше является регулируемым лекарственным средством.

Но этот продукт не имеет одинакового названия в глобальном масштабе, и тот факт, что он является регулируемым лекарственным средством в одной стране, сам по себе не может быть достаточным для избежания любого уровня ответственности. Если принимать во внимание природу лекарства и все обстоятельства, то нарушение находится на самом нижнем уровне шкалы ответственности.

Это дело – важное напоминание теннисистам о строгой ответственности за нарушение Всемирного антидопингового кодекса и о том, как важно, чтобы игроки тщательнее подходили к использованию добавок и лекарств. Крайне важно проявлять должную осмотрительность, чтобы свести к минимуму риск непреднамеренных нарушений антидопинговых правил, подобных этому», — приводит слова Мурхауз пресс-служба организации.

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