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Алексей Попырин объявил о помолвке со своей девушкой Эми

Алексей Попырин объявил о помолвке со своей девушкой Эми
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Победитель юниорского «Ролан Гаррос» — 2017, 24-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин объявил в социальных сетях, что сделал предложение руки и сердца своей девушке Эми Педерик. Она ответила взаимностью.

Попырин раскрыл свои отношения с Педерик ещё в 2019 году. Алексей родился в Австралии в семье выходцев из России.

«Навсегда с тобой», — подписал памятные фотографии Попырин, добавив эмодзи «сердце» и «кольцо».

Фото: из личного архива Алексея Попырина

Фото: из личного архива Алексея Попырина

Фото: из личного архива Алексея Попырина

Фото: из личного архива Алексея Попырина

«Самая счастливая девушка», — отреагировала на пост Попырина Эми.

Теннисное сообщество уже успело поздравить Попырина:

Танаси Коккинакис: Боже мой, люди уже такие взрослые!
Алекс де Минор: Еееее, большой парень Поп!
Патрик Муратоглу: Мои поздравления!

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