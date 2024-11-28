Алексей Попырин объявил о помолвке со своей девушкой Эми

Победитель юниорского «Ролан Гаррос» — 2017, 24-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин объявил в социальных сетях, что сделал предложение руки и сердца своей девушке Эми Педерик. Она ответила взаимностью.

Попырин раскрыл свои отношения с Педерик ещё в 2019 году. Алексей родился в Австралии в семье выходцев из России.

«Навсегда с тобой», — подписал памятные фотографии Попырин, добавив эмодзи «сердце» и «кольцо».

Фото: из личного архива Алексея Попырина

Фото: из личного архива Алексея Попырина

Фото: из личного архива Алексея Попырина

Фото: из личного архива Алексея Попырина

«Самая счастливая девушка», — отреагировала на пост Попырина Эми.

Теннисное сообщество уже успело поздравить Попырина:

Танаси Коккинакис: Боже мой, люди уже такие взрослые!

Алекс де Минор: Еееее, большой парень Поп!

Патрик Муратоглу: Мои поздравления!