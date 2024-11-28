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«Пообщались о Need for Speed». Джокович опубликовал совместное фото с Пьером Гасли

«Пообщались о Need for Speed». Джокович опубликовал совместное фото с Пьером Гасли
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал заключение сотрудничества с крупной авиакомпанией Qatar Airways.

«Очень рад своим новым партнёрам. Впереди отличные времена!

Фото: из личного архива Новака Джоковича

Приятно пообщаться с Пьером Гасли (французский гонщик Формулы-1 из команды «Альпин». – Прим. «Чемпионата») о Need for Speed (серия гоночных компьютерных игр. – Прим. «Чемпионата»).

Фото: из личного архива Новака Джоковича

Тестировал A380 на симуляторе. Думаю, оставлю это ребятам на фото.

Фото: из личного архива Новака Джоковича

Невероятная авиакомпания, невероятная команда. Летим куда-то вместе. В предвкушении нашего сотрудничества», — написал Джокович в социальных сетях.

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