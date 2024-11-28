Фриц обвинил теннисную общественность в предвзятости на фоне допинг-скандала Швёнтек

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц обвинил теннисную общественность в предвзятости на фоне новости о положительном допинг-тесте пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» польки Иги Швёнтек.

«Что меня сводит с ума в таких ситуациях, так это не сами случаи. Трудно наверняка узнать, что произошло/все детали в этих конкретных кейсах, поэтому разговоры о спекуляциях мне не очень нравятся. Это нормально — иметь собственное, искреннее мнение, но чего я не могу понять и что так расстраивает меня как игрока, так это безумная предвзятость теннисной общественности, поддерживающей любую историю, которая продвигает повестку дня, которую они сами хотят продвинуть.

Если у соперника игрока, за которого вы болеете, положительный тест, то вы в команде «давайте назовём его мошенником/обманщиком/опозорим как можно сильнее», а если речь идёт о вашем любимом игроке, то он «невиновен, вопросов нет».

Как вы не можете отбросить свою личную предвзятость и сформировать своё собственное мнение? Даже если вы, как игрок, можете доказать свою невиновность (я не говорю, что это так или не так), люди, которые поддерживают ваших соперников/имеют предубеждение против вас, всегда будут слепо продвигать версию о том, что вы мошенник, и этот факт заставляет меня грустить по всем действующим невинным игрокам, которым приходится проходить через это», — написал Фриц в социальных сетях.