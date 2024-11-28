Янчук: не исключаю, что Ига Швёнтек могла нарушить антидопинговые правила намеренно

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал новость о положительном допинг-тесте второй ракетки мира польки Иги Швёнтек. В пробе пятикратной чемпионки мэйджоров нашли следы триметазидина (TMZ). Следствие установило, что источником вещества стало заражённое лекарство – мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном, Швёнтек получила дисквалификацию на один месяц.

«Очень неприятно, что участились случаи нарушений антидопинговых правил с участием ведущих игроков. Это, безусловно, бросает тень на наш вид спорта. Нарушения антидопинговых правил я категорически осуждаю и не исключаю, что Швёнтек действительно могла нарушить их намеренно. Она всегда кажется лёгкой и неутомимой, но, с учётом сегодняшних новостей, конечно, появляются сомнения, как ей это удаётся.

Конечно, теперь за ней должен быть более пристальный контроль. Трудно сказать, соизмеримо ли наказание с содеянным. Посмотрим, как дальше будут развиваться события», — приводит слова Янчука ТАСС.