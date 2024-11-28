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Тренер Рублёва рассказал, что предлагал Марату Сафину войти в тренерский штаб Андрея

Тренер Рублёва рассказал, что предлагал Марату Сафину войти в тренерский штаб Андрея
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Фернандо Висенте, многолетний тренер восьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва, рассказал, какую роль в их тренировочном процессе играет двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Марат Сафин.

— Что говорит Сафин, когда приезжает к вам?
— Марат говорит, что главное, чтобы Андрей осознавал после каждого матча, что он сделал всё, что от него зависело, что он был лучшей версией себя, а не терял контроль.

— Может, пора позвать Сафина в команду, чтобы он ездил на турниры с Андреем?
— Пора! Я ему уже это предлагал, но у Марата есть своя жизнь, поэтому он пока отказывается. Но временами я прошу Сафина позвонить Андрею во время турнира, чтобы он помог ему своим мнением, — сказал Висенте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Фернандо Висенте читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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