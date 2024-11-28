Евгений Кафельников иронично отреагировал на допинг-дело Иги Швёнтек

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников опубликовал ироничный пост спустя несколько часов после выхода новости о положительном допинг-тесте второй ракетки мира польки Иги Швёнтек.

В пробе пятикратной чемпионки ТБШ нашли следы триметазидина (TMZ). Следствие установило, что источником вещества стало заражённое лекарство – мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном, Швёнтек получила дисквалификацию на один месяц.

«Иногда я задаюсь вопросом: «Какого чёрта я не использовал стероиды на протяжении всей своей карьеры, чтобы играть не 170 матчей в год, а, может быть, 300»? То, что сейчас происходит с теннисом, действительно позор», — написал Кафельников в социальной сети X, использовав эмодзи «палец вниз».